Сбой в движении электричек произошёл на Ярославском направлении МЖД

Москва, , 16:35 — REGNUM На Ярославском направлении Московской железной дороги (МЖД) произошёл сбой в движении пригородных поездов, сообщили 14 июня в пресс-службе АО «Центральная пригородная пассажирская компания» (ЦППК).

«На Ярославском направлении по техническим причинам пригородные поезда следуют с увеличенным интервалом», — говорится в информации.

В компании заверили, что принимают меры для сокращения опозданий поездов и ввода их в график. Пассажирам принесли извинения за временные неудобства.

Как сообщало ИА REGNUM, сбой в движении пригородных поездов на этом направлении также произошёл 10 июня.

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