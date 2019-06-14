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Сбой в движении электричек произошёл на Ярославском направлении МЖД

Общество

Принимаются меры для сокращения опозданий поездов

Москва, 14 июня 2019, 16:35 — REGNUM  На Ярославском направлении Московской железной дороги (МЖД) произошёл сбой в движении пригородных поездов, сообщили 14 июня в пресс-службе АО «Центральная пригородная пассажирская компания» (ЦППК).

«На Ярославском направлении по техническим причинам пригородные поезда следуют с увеличенным интервалом», — говорится в информации.

В компании заверили, что принимают меры для сокращения опозданий поездов и ввода их в график. Пассажирам принесли извинения за временные неудобства.

Как сообщало ИА REGNUM, сбой в движении пригородных поездов на этом направлении также произошёл 10 июня.

Читайте ранее в этом сюжете: На Ярославском направлении МЖД задерживаются пригородные поезда

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