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Тула присоединилась к акции «Идём в музей»

Общество

Тульские школьники расширили знания о родном крае

Тула присоединилась к акции «Идём в музей»
Иллюстрация: Фото предоставлено отделением ОНФ Тульской области
Тульский краеведческий музей

Тула, 14 июня 2019, 16:06 — REGNUM  Тульские школьники побывали на экскурсии в Тульском областном краеведческом музее 14 июня — бесплатную экскурсию в рамках акции «Идём в музей» для них организовало региональное отделение Общероссийского народного фронта, рассказала ИА REGNUM координатор по СМИ отделения ОНФ Елена Панова. Экскурсия проводится в рамках акции «С чего начинается Родина» и приурочена к празднованию Дня России.

В музей пригласили третьеклассников — учащихся МБОУ «Центр образования 22 — Лицей искусств».

«Краеведение — это неотъемлемая часть нашей большой истории. Именно краеведение является одним из источников обогащения учащихся знаниями о родном крае, воспитания любви к нему и формирования гражданских понятий и навыков. Оно раскрывает учащимся связи родного края, города, села с великой Родиной, помогает уяснить неразрывную связь, единство истории каждого города, села с историей, жизнью нашей страны, почувствовать причастность к ней каждой семьи и признать своим долгом, четью стать достойным наследником лучших традиций родного края», — рассказала учитель физики лицея Елена Кондратьева.

Школьники побывали в залах природы, першинской охоты, этнографии. Узнали о городском быте жителей Тулы конца XIX — начала XX веков, познакомились с древнейшей историей Тульского края, археологии, духовности и культуры. Школьникам рассказали о воинской славе туляков.

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