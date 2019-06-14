Застройщик в Дагестане обманул дольщиков на 17 млн рублей

Махачкала, , 16:07 — REGNUM Очередное нарушение закона в сфере долевого строительства выявлено в Дагестане. За счет обманутых дольщиков фигурант дела обогатился на 16,9 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 14 июня в пресс-службе прокураторы республики.

Установлено, что предприниматель заключал предварительные договоры купли-продажи квартир, привлекая средства граждан для строительства многоквартирного дома в городе Махачкале. Однако на самом деле мошенник не имел разрешения на строительство, о чем дольщики и не подозревали.

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Как сообщало ИА REGNUM, на конец апреля 2019 года в Дагестане было выявлено 410 многоквартирных домов, построенных с нарушениями норм и правил. Такие данные на собрании гильдии строителей СКФО привёл вице-премьер республики Владимир Лемешко. По его словам, для ввода всех этих объектов в гражданский оборот необходимо порядка 200 млн рублей. Зампредседателя дагестанского правительства также отметил, что обманутыми дольщиками в регионе признаны более 300 семей.

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