Суд снял штраф с пользователя «ВКонтакте» за размещение видео со свастикой

Омск, , 15:59 — REGNUM Омский областной суд отменил решение суда первой инстанции, согласно которому пользователя соцсети «ВКонтакте» Илью Фришмана оштрафовали за публикацию видео с изображением свастики. Об этом 14 июня сообщил Telegram-канал «Апология протеста».

Отмечается, что на прекращении дела настаивал представитель прокуратуры, которая считала, что пользователь не ставил перед собой пропагандистские цели при размещении ролика. Как пишет портал TJournal, Фришман сообщил журналистам, что на судебном заседании не присутствовала «сторона обвинения».

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Напомним, Илья Фришман ещё в 2010 году разместил у себя на странице фрагмент юмористической программы «Большая разница», которая ранее была показана на Первом канале. Сотрудники полиции посчитали, что он нарушил закон. Суд первой инстанции состоялся в апреле 2019 года, он решил оштрафовать пользователя на 1 тыс. рублей.

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