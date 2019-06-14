Только 9% взносов на реконструкцию Нотр-Дама поступили на счета — СМИ

Париж, , 16:02 — REGNUM К настоящему времени только 9% из всех взносов и пожертвований, обещанных на реконструкцию собора Нотр-Дам, действительно выплачены, передает 14 июня Franceinfo.

В общей сложности из 850 млн евро, обещанных четырем структурам, ответственным за восстановления собора Парижской Богоматери, а именно фонду Франции, фонду наследия, фонду Нотр-Дам и центру национальных памятников, только чуть более 80 млн евро поступили на эти счета.

Известно, что в основном пожертвования были сделаны физическими лицами путем банковского перевода или с помощью выписки чека. Самые крупные пожертвования, обещанные семьей Арно и семьей Пино, будут отправлены частями, согласно смете.

Согласно данным Franceinfo, фонд Франции из 29 млн взносов получил 9 млн, из который 7 млн были переведены компаниями и два млн поступили от частных лиц. В фонд наследия поступило 54,5 млн евро из первоначальных 221 млн. Фонд Нотр-Дам получил 15 млн евро из 395 млн, а фонд национальных памятников — 3,5 млн евро.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, собор Нотр-Дам в Париже серьезно пострадал в результате пожара 15 апреля 2019 года. У собора обрушились кровля, шпиль и почти полностью сгорела верхняя часть здания.

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