Депутат Заксобрания Прикамья осуждён на семь лет

Пермь, , 15:47 — REGNUM В Дзержинском районном суде Перми огласили приговор в отношении экс-директора машзавода им Дзержинского, депутата Заксобрания Егора Заворохина. Он признан виновным в двух эпизодах хищений на общую сумму 143,8 миллиона рублей, сообщают СМИ.

По данным портала 59.ru, слушания уголовного дела проходили в Дзержинском районном суде Перми с 7 августа 2018 года. Подсудимый Заворохин выступил с последним словом 6 мая 2019 года, и судья удалилась в совещательную комнату. Оглашение приговора продолжалось с 7 июня, на протяжении пяти рабочих дней. По делу проходил и бывший гендиректор ООО «Энергоресурс», но после заключения досудебного соглашения о сотрудничестве с правоохранителями, материалы в отношении него выделили в отдельное производство.

По данным краевой прокуратуры, соучастниками по делу проходят директор городского муниципального предприятия и его сын-бизнесмен. В зависимости от степени участия в совершенных преступлениях они признаны виновными по части 4 статьи 160 УК РФ «Растрата чужого имущества, вверенного виновному, совершенная с использованием служебного положения, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере».

Установлено, что в 2011—2012 годах фигуранты похитили свыше 140 млн рублей, принадлежащих машиностроительному заводу. В частности, имея возможность распоряжаться денежными средствами предприятия, они растратили средства, предназначенные для ремонта кровли одного из корпусов, а также оплаты поставок тепловой энергии для производственных целей. Кроме этого, один из подсудимых будучи директором муниципальной автобазы, а после став председателем ликвидационной комиссии данной организации, реализовывал имущество, находящееся в собственности Перми, по заниженной цене. В результате чего городскому бюджету был причинен ущерб на сумму более 90 млн рублей.

Арестовали его в июле 2015 года, в сентябре того же года он вышел под залог в 18 млн рублей. На предприятии говорят, что преследование Заворохина повлекло за собой срыв нескольких контрактов на поставку продукции, информирует Накануне.RU.

Суд назначил Егору Заворохину и директору автобазы по семь лет лишения свободы, бизнесмену — четыре года с отбыванием наказания в колонии общего режима. Удовлетворены гражданские иски ФГУП «Машзавод им.Ф.Э.Дзержинского» на общую сумму 141, 9 млн рублей, администрации Перми на общую сумму 94, 5 млн рублей. Фигуранты взяты под стражу в зале суда. Отметим, что пока приговор не вступил в законную силу. Если это произойдет, Егор Заворохин может лишиться депутатского мандата.