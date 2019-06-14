СКР проверит сексуальные «утехи» школьников в детском лагере в Ленобласти

Санкт-Петербург, , 15:39 — REGNUM

Следственный отдел по городу Выборг следственного управления СКР по Ленинградской области организовал доследственную проверку в связи с информацией детского омбудсмена Петербурга о «нетрадиционном досуге» школьников в детском оздоровительном лагере «Ракета» в Выборгском районе Ленобласти.

Речь идет о возможном неоднократном совершении действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних со стороны других несовершеннолетних школьников.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение, отметили в СУ СКР по Ленобласти.

Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Светлана Агапитова сообщила на своем сайте, что увиденное ею в лагере «Ракета» в поселке Горьковское выходит «за грань добра и зла».

«Досуговые мероприятия», организованные по инициативе одного из 9-летних отдыхающих в свободное время, можно описать формулировками: «развратные действия сексуального характера», «оральные половые контакты», «имитация гомосексуального полового акта». Еще раз уточним, что все это происходило среди мальчиков 9−10 лет», — говорится в сообщении аппарата детского омбудсмена.

По данным служебных и объяснительных записок персонала лагеря, эти случаи происходили неоднократно прямо в жилом корпусе. «Какие-то по принуждению, какие-то по доброй воле, а какие-то стали результатом игры в «камень-ножницы-бумага», — уточнили в аппарате детского омбудсмена.

Там выразили возмущение тем, что руководство «Ракеты» самоустранилось от решения проблемы: «Предполагаемого инициатора этих «забав» отправили домой, передав в руки отца. Зачем-то сообщили о «факте половых отклонений» в… районную администрацию, по месту жительства. Вот, пожалуй, и всё».

«Здесь, прежде всего, надо позаботиться о привлечении специалистов, а не пытаться «замять» этот факт. Мы обратились в Следственный комитет Ленинградской области, чтобы все произошедшее было зафиксировано должным образом. Это позволит сориентировать органы профилактики в построении своей работы с этими детьми, — отметила сама Светлана Агапитова. — Профилактика, ведь и направлена на предотвращение преступлений, и не стоит дожидаться возраста «подсудности», чтобы потом наказать. А вот компетентность и профессионализм действий педагогического коллектива лагеря проверить стоит уже сейчас».