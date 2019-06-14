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В Чечне прошла акция «Идем в музей»

Общество

Школьники и студенты знакомились с историей

Грозный, 14 июня 2019, 15:37 — REGNUM  В Чечне в честь Дня России была проведена акция «Идем в музей». Для школьников, студентов, членов молодежных общественных объединений был организован поход в Мемориальный комплекс славы имени Ахмата-Хаджи Кадырова, сообщили ИА REGNUM 14 июня в пресс-службе регионального отделения ОНФ.

В ходе осмотра экспозиции заместитель генерального директора музейного комплекса, эксперт ОНФ Ислам Хатуев рассказал участникам акции об истории современной России, политических и культурных деятелях, об истории празднования Дня России.

Он отметил, что родина начинается с семьи, с отца и матери, а также с выдающихся личностей, которыми гордится вся страна. Поэтому ребята, посетив музей и приобщившись к истории и к культурным ценностям, стали больше любить свою Родину и гордиться ею.

Напомним, в Чечне в День России на центральной площади в Грозном собрались около 30 тыс. человек. В торжественной церемонии были вручены паспорта юным гражданам России. По всей республике состоялись прадничные митинги и концерты. Школьники Чечни участвовали и в других патриотических мероприятиях, в том числе в акции местного отделения Общероссийского народного фронта «С чего начинается Родина».

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