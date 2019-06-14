«Таврида 5.0»: лучшие урбанистические проекты молодежи поддержат грантами

Судак, Крым, , 16:20 — REGNUM В Крыму подошел к концу первый этап международного форума молодых деятелей культуры и искусств «Таврида 5.0». В ходе шестой смены молодым архитекторам раздали денежные гранты до 2,6 млн рублей, сообщает пресс-служба форума 14 июня.

С 10 по 14 июня проходила шестая смена «Тавриды», в рамках которой собрались 200 архитекторов, урбанистов и дизайнеров с различных российских регионов.

Среди участников форума руководство сформировало молодежный проектный архитектурный офис. С его помощью молодые архитекторы благоустроят несколько крупных региональных точек: образовательный центр «Сенеж» в Московской области, парк субкультуры и малых архитектурных форм Молодежного многофункционального патриотического центра «Машук» (Ставропольский край), и образовательный центр «Арт-резиденция «Таврида».

Некоторые гости шестой смены позже смогут поучаствовать во Всероссийском урбанистическом хакатоне «Города» (Югра, Республика Татарстан) в сентябре 2019 года.

Цель шестой смены «Тавриды» — помочь архитекторам из разных уголков страны с разными взглядами на работу обнаружить точки соприкосновения и начать совместную деятельность. По мнению Первого заместителя Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергея Кириенко, задача молодых архитекторов — найти новые способы, креативные приемы для своей работы и внедрить необычные инновации.

В ходе проведения смены жюри отобрало девять молодых специалистов с инновационными идеями. Между ними поделили денежные гранты от 160 тысяч рублей до 2,6 миллионов. Среди успешных заявок — социально-экологический проект «РЕКУБ» (Анастасии Сошниковой из Санкт-Петербурга), интерактивная платформа взаимодействия с населением «MURMANИСТ» (Анастасии Мещеряковой из Мурманской области), инклюзивная площадка для творчества под открытым небом «Solar System» (Мухановой Ольги из Воронежской области), методическое пособие по комплексному благоустройству городов и сел в Арктических зонах (Елены Крупинской из Ростовской области) и многие другие проекты представителей из Белгородской области, Москвы и Республики Башкортостан.

В 2019 году молодежный форум деятелей культуры и искусств «Таврида 5.0» проходит с 11 мая по 5 октября. Это пятое, юбилейное мероприятие, и оно ознаменовалось сменой формата проведения: впервые «Таврида» растягивается на три этапа, каждый из которых посвящен своему блоку в области искусства и культуры. Художники, литераторы, музыканты, архитекторы, журналисты, хореографы — молодые и перспективные представители своих индустрий встретятся в Крыму в рамках серии мастер-классов, лекций и семинаров.

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