В Казахстане выявили 6,3 тыс. нарушений природоохранного законодательства

Нур-Султан, , 15:31 — REGNUM Правоохранительные органы Казахстана по итогам января-мая 2019 года выявили 6,3 тыс. нарушений природоохранного законодательства, сообщили в пресс-службе комитета административной полиции МВД.

В ведомстве уточнили, что за пять месяцев зарегистрировано 646 досудебных расследований, из которых около половины направлено в суд. За отчетный период к административной ответственности привлечено более 5,6 тыс. нарушителей.

Отмечается, что из незаконного оборота изъято 45,2 тонны рыбы, в том числе 4 тонны осетровых пород, более 500 тыс. кубометров незаконно зарегистрированного леса.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале мая в селе Саин Шапагатов в Тупкараганском районе Мангистауской области Казахстана правоохранительные органы обнаружили рыбу осетровых пород общим весом 971 кг.

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