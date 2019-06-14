Исторический фестиваль переедет из Москвы в Крым

Севастополь, , 15:23 — REGNUM Продолжение международного исторического фестиваля «Времена и эпохи» состоится в Севастополе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM организаторы.

С 7 по 15 сентября на полуострове пройдёт Крымский военно-исторический фестиваль. Он проводится в шестой раз, но впервые станет частью цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Во время фестиваля будет работать 21 историческая площадка, на мероприятие съедутся около 1000 реконструкторов из разных стран мира. Посетителей ждут мастер-классы, представления и три масштабные реконструкции военных событий. Зрители увидят героические сражения 1942 и 1944 годов.

В Крыму ждут индейцев Северной Америки, «римских легионеров» и других реконструкторов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве проходит фестиваль «Времена и эпохи». Для посетителей работают 40 площадок, проходит рыцарский турнир святого Георгия 15 и 16 июня состоятся выступления группы реконструкторов Хipetotek из Мексики.