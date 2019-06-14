В заповедниках на севере Танзании начали использовать электромобили

Аруша, Танзания, , 15:33 — REGNUM Для перевозки туристов в национальных парках на севере Танзании начали использовать электромобили, передает газета Nipashe.

Об этом на закрытии крупнейшей международной выставки Танзании Karibu-Kili Fair заявил председатель проекта по замене автомобилей с двигателем внутреннего сгорания E-Mission Africa Сатбир Ханспаул.

Он отметил, что новые машины не будут наносить вред окружающей среде. Электромобили не издают шума, что необходимо для безопасности животных.

«Мы должны объединить усилия с правительством и другими активистами и гарантировать, что мы охраняем природу в наших национальных парках», — заявил Ханспаул.

Он отметил, что одной зарядки хватает на 180 километров. Электромобиль может набирать скорость до 100 километров в час.