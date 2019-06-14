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В заповедниках на севере Танзании начали использовать электромобили

Общество

Новые автомобили не издают шума и не наносят вред окружающей среде

Аруша, Танзания, 14 июня 2019, 15:33 — REGNUM  Для перевозки туристов в национальных парках на севере Танзании начали использовать электромобили, передает газета Nipashe.

Об этом на закрытии крупнейшей международной выставки Танзании Karibu-Kili Fair заявил председатель проекта по замене автомобилей с двигателем внутреннего сгорания E-Mission Africa Сатбир Ханспаул.

Он отметил, что новые машины не будут наносить вред окружающей среде. Электромобили не издают шума, что необходимо для безопасности животных.

«Мы должны объединить усилия с правительством и другими активистами и гарантировать, что мы охраняем природу в наших национальных парках», — заявил Ханспаул.

Он отметил, что одной зарядки хватает на 180 километров. Электромобиль может набирать скорость до 100 километров в час.

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Электромобили
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