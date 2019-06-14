В Киеве снова начались облавы на призывников — СМИ

Киев, , 15:30 — REGNUM В Киеве полицейские под любым предлогом останавливают на улицах молодых людей и увозят сначала в военкомат, а потом на призывной пункт, сообщило 13 июня издание «Обозреватель».

По данным адвоката Александра Щербины, на призывном пункте, расположенном в Дарницком районе, содержатся в тяжёлых условиях около сотни человек. Подобные случаи фиксируют и в других городах Украины.

«Моих двоих подзащитных взяли на остановке общественного транспорта. К одному из них подошли полицейские и сказали, что он похож на наркомана, сказали, что проведут поверхностный осмотр. Потом усадили в машину и отвезли в военкомат, далее на распределительный пункт», — рассказал он.

По словам адвоката, к нему обратились родители двух парней, которые стоят на учёте не в Киеве, а в Луганской области и в Днепродзержинске (переименован в Каменское — ИА REGNUM ).

Пользователь социальной сети Facebook Виталий Доля рассказал историю своего друга, который в подростковом возрасте уехал жить в США и даже не стоял на учёте в украинском военкомате:

«Приехал на три недели навестить родных. Стоял на вокзале, когда к нему подошли трое в военной форме. Затолкали в машину и повезли в военкомат, там же провели медкомиссию. И отправили в Яворов Львовской области».

Представители Киевского военкомата утверждают, что передали полиции список из более 30 тыс. человек, уклоняющихся от призыва. Теперь полиция может проверить любого человека, и, если он окажется в этом списке — его отправляют в военкомат.

«У меня такой информации нет. Полиция имеет право задержать человека, только если он уклоняется от службы и против него уже открыто производство, и он находится в розыске», — рассказала представитель киевской полиции Оксана Блищик.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жителю Алчевска удалось сбежать от работников харьковского военкомата и благополучно вернуться на территорию ЛНР.

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