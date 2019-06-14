Спокойствие и глоток виски: умерла старейшая жительница Британии

Лондон, , 15:22 — REGNUM Старейшая британская подданная Грейс Джонс скончалась в возрасте 112 лет в графстве Вустершир на западе Англии. Об этом 14 июня сообщает ВВС.

О кончине Джонс сообщила её дочь Дейдра Маккарти. Женщина рассказала, что её мать до самой кончины жила активной жизнью. Она призналась, что не могла и мечтать о том, что её мать, прозванная «изумительной Грейс», станет известна всей стране.

Грейс Джонс родилась 16 сентября 1906 года в семье викария. Она прожила 53 года с инженером Родериком Джонсом и владела фабрикой по производству дамских шляпок.

В одном из интервью долгожительница признавалась, что после 50 лет стала пить по одному глотку односолодового виски каждый вечер перед сном. Кроме того, Джонс предпочитала ни о чем не переживать.

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