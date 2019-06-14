ОНФ подготовит предложения в законодательство по развитию экотуризма

Москва, , 15:21 — REGNUM На пути развития экологического туризма стоят несколько препятствий, убрать которые можно поправками в законодательство. Нужно сформулировать само понятие «экологический туризм», включить в сферу его регулирования региональные особо охраняемые природные территории, а также определить формы участия в этом процессе бизнеса. Такие выводы сделали участники круглого стола, прошедшего на площадке Народного фронта под руководством сопредседателя Центрального штаба ОНФ, Елены Цунаевой.

В российском законодательстве до сих пор нет четкого определения, что такое экологический туризм. Директор АНО «Эколого-просветительский центр «Заповедники» Наталья Данилина и начальник отдела в проектном офисе по развитию экотуризма на ООПТ при Минприроды России Александр Железняк предложили ориентироваться на формулировки, существующие в странах с развитым экотуризмом. В частности, в мировой практике под экологическим туризмом подразумевают ответственное путешествие в природные территории, предусматривающее три обязательных пункта: познавательный компонент, содействие охране природы и улучшение благосостояния местного населения.

Директор программы по биоразнообразию Российской национальной организации Всемирного фонда дикой природы (WWF России) Дмитрий Горшков отметил, что в проекте правительственных поправок в закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», опубликованном на regulation.gov.ru, представлен вариант термина «экологический туризм» с упором на познавательные и оздоровительные цели. Горшков предложил усилить определение темой сохранения природы и поддержки местного населения.

Еще одна задача, которую можно решить, прописав правила и механизмы в нормативных документах, — участие бизнеса в развитии экологического туризма. Тем более что у экспертов отрасли нет сомнений: развивать ее без государственно-частного партнерства невозможно.

«Бизнес хочет сотрудничать с заповедниками, обустраивать инфраструктуру. Но сейчас нет законных оснований вкладываться в развитие туристических троп. Мы даже не можем обсуждать наши предложения с руководством заповедников — у них нет для этого юристов. Бизнес-идеи отправляют на федеральный уровень, а там они благополучно пропадают. Нигде не прописаны правила работы на прилегающих к ООТП территориях, где должна создаваться инфраструктура для туристов — гостиницы, культурные центры и прочее», — сообщила директор Ассоциации по сохранению и развитию природного и культурного наследия «Голос Севера» Анна Клепиковская.

Александр Железняк обратил внимание на большое количество противоречащих друг другу требований со стороны различных ведомств.

«К примеру, Роспотребнадзор требует опрыскивать все туристические тропы от клещей. А Минприроды говорит: ничего нельзя опрыскивать — у нас летят перелетные краснокнижные птицы, они съедят отравленных клещей и умрут. И с такими взаимоисключающими требованиями сталкиваются все, кто работает на охраняемых природных территориях. Здесь тоже нужно навести порядок», — пояснил Александр Железняк.

Еще одна сложность заключается в том, что в нацпроекте, нормативных актах прописаны правила развития только территорий федерального подчинения. Вне этого контекста остаются многочисленные региональные ООТП. В итоге туристический поток на некоторых территориях составляет от силы несколько сотен человек в год. А в Китае — привел пример руководитель направления «Зеленая экономика» Института исследований и экспертизы ВЭБ. РФ Сергей Семенцов — по национальному парку проходят 50 тыс. туристов в день, и природа остается в сохранности.

«Мы проанализируем прозвучавшие в ходе нашего обсуждения мнения и предложим в законопроект Минприроды свой вариант термина «экологический туризм». Кроме того, ОНФ считает важным распространить механизмы развития экологического туризма не только на федеральные, но и на региональные природные объекты. Также мы предложим учитывать с этой точки зрения и территории, которые прилегают к природным охраняемым объектам», — сообщила Елена Цунаева.

Она напомнила, что по графику реализации национального проекта «Экология» к 25 декабря 2019 года должна быть сформирована методологическая, нормативная и методическая база по созданию инфраструктуры для экологического туризма в национальных парках и продвижению туристского продукта на российском и международном рынках.