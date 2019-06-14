«Городские леса» хотят создать в Париже

Париж, , 15:26 — REGNUM Мэр Парижа Анн Идальго заявила, что четыре зоны в городе будут засажены деревьями, чтобы создать «городские леса», сообщает Le Figaro.

Ожидается, что новые деревья появятся позади Оперы Гарнье, на площади у здания мэрии Парижа, у Лионского вокзала и вдоль берегов Сены.

Издание отмечает, что это объявление вызвало гнев избранных представителей, присутствовавших на заседании в совете Парижа, которые оказались не согласны с тем, что решения о крупных городских проектах принимаются не на собрании, а в офисе мэра.

«Эти проекты не обсуждались на заседании совета Парижа и не согласованы с парижанами», — осудил заявление мэра депутат от партии «Республиканцы» Пьер-Ив Бурназель.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр Парижа Анн Идальго представила проект реконструкции Эйфелевой площади в Париже, пообещав сделать больше пешеходных зон к 2024 году.

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