В Кабардино-Балкарии благоустроят 115 общественных территорий и 457 дворов

Нальчик, , 15:19 — REGNUM В 2019 году в Кабардино-Балкарии будут благоустроены 28 парков и скверов, а также 145 дворов. Эти работы будут проведены в 32 населенных пунктах республики. Об этом на пресс-конференции 13 июня сообщил вице-премьер Владимир Болотоков.

Из федерального бюджета на благоустройство в 2019 году будет выделено 260 млн рублей. Из регионального бюджета в порядке софинансирования на эти цели также предусмотрены средства.

По словам заместителя председателя правительства, отбор территорий для благоустройства производился с учетом общественного мнения. В опросах участвовали 10% населения в шести городах региона. К 2024 году планируется охватить опросами по выбору территорий для благоустройства до 30% жителей субъекта. До этого срока в Кабардино-Балкарии приведут в порядок 457 дворов и 115 общественных территорий.

Как отметили в правительстве, всего на территории республики в настоящее время насчитывается 1670 дворов и 237 парков, скверов, площадей и других общественных территорий.

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