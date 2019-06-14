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ООН: 60% населения Южного Судана страдает от недостатка продовольствия

Общество

2 млн человек находятся на грани голода

Джуба, 14 июня 2019, 15:22 — REGNUM  По данным Организации Объединенных Наций (ООН), опубликованном в ежегодном докладе, порядка 60% населения Южного Судана сталкивается с нехваткой продовольствия. Об этом 14 июня сообщает Associated Press.

В докладе утверждается, что порядка 2 млн человек в стране находятся на грани голода, в общей сложности 7 млн человек испытывают проблемы с продовольствием. Многие жители страны, в том числе и дети, употребляют пищу не чаще одного раза в сутки.

Напомним, в Южном Судане на протяжении нескольких лет бушевал внутренний конфликт, в ходе которого погибли порядка 400 тыс. человек. Соглашение о прекращении огня было подписано в конце 2018 года, однако последствия боевых действий до сих пор не исчерпаны.

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