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Политологи Крыма и Польши обсудили проблемы политологического образования

Общество

Научная конференция прошла в Краковском экономическом университете

Симферополь, 14 июня 2019, 15:04 — REGNUM  Основные проблемы политологического образования и ряд других вопросов обсудили участники международной научной конференции «Дилеммы развития политических систем Европы и Азии», которая прошла в Краковском экономическом университете (Польша). Об этом 14 июня сообщает пресс-служба Крымского федерального университета (КФУ) имени В.И. Вернадского.

В мероприятии приняли участие представители высших учебных заведений России, Польши и Чехии. Тематические направления работы конференции были связаны с обобщением основных проблем политологического образования, функционирования политических систем в европейских и азиатских странах, кризиса демократии, взаимосвязи экономики и политики, популизма в политике.

Комментируя итоги конференции, профессор кафедры политических наук и международных отношений Таврической академии КФУ, доктор политических наук, Татьяна Сенюшкина отметила, что, несмотря на санкции, польские коллеги продолжают поддерживать научные контакты с крымскими учёными, что может рассматриваться как яркий пример академической свободы и научной дипломатии.

«Конференция продемонстрировала высокий уровень развития политической науки в Польше, а также наличие общих тем для осмысления проблем в политологическом образовании, которые характерны как для российских, так и для польских университетов», — отметила профессор.

По итогам конференции планируется издание докладов в ведущем научном журнале Польши с индексацией в системе SCOPUS.

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