В Польше уволен пожарный, отказавшийся спасать геев

Варшава, , 14:57 — REGNUM Пожарное управление в Бжезинке, что под Краковом, сообщило об увольнении пожарного Мартина Дж., допустившего гомофобные высказывания в Facebook.

«Мы здесь, чтобы служить каждому человеку, который нуждается в нас, несмотря на его взгляды, убеждения, расовую принадлежность, вероисповедание или сексуальную ориентацию. Мы руководствуемся универсальными, гуманистическими соображениями», — написало руководство пожарного подразделения в Facebook, обосновывая решение об исключении сотрудника и извиняясь за его запись.

Либерально настроенные пользователи соцсетей выразили удивление и глубокое удовлетворение по поводу того, что наказание за высказывание последовало так быстро. «Очень приятно читать, что OSP Бжезинка руководствуется соображениями вежливости и уважения ко всем людям», «Жизнь, здоровье и идеалы для OSP — это нечто большее, чем собственные взгляды. Поздравляю! Большое уважение за такое отношение. Ненависть не может быть терпима!» — приводит их высказывания издание dorzeczy.pl.