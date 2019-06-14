Госдума до августа примет закон о наказании за нападения на врачей

Москва, , 14:52 — REGNUM Законопроект об наказании за нападения на врачей Госдума может принять до конца июля. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов («Единая Россия»).

«Я надеюсь, что мы в весеннюю сессию его примем. Сейчас уже поступили поправки из правительства», — отметил Морозов.

Глава комитета выступил против приравнивания медработников к сотрудникам полиции.

«Нападение на врачей — бескультурье, нравственное зло, и к этому нельзя спокойно относиться. Но мы не можем приравнять медицинского работника к полицейским, потому что спецправо непременно влечет за собой спецобязанности», — считает парламентарий.

Морозов обратил внимание на то, что если приравнять врача к спецсубъекту, то «его ответственность в юридической практике сразу возрастет в несколько раз».

Находящийся на рассмотрении Госдумы под авторством Ирины Яровой («Единая Россия») эти вопросы решает сквозь призму гипотетического или очевидного нанесения вреда пациенту, то есть при нападении на врача наносится вред пациенту, указал депутат.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, законопроект об ответственности за нападения на врачей Госдума приняла в первом чтении 16 июня 2018 года. Нападение на медработников будут наказываться лишением свободы на срок до двух лет.