Крепкие отношения с Турцией «разрешили» поездки сотрудников МВД

Москва, , 14:49 — REGNUM Когда Крым вошел в состав России, а отношения с Турцией напряглись из-за сбитого российского самолета, сотрудникам МВД и иных служб внутренних дел было предложено отдыхать именно в Крыму. Была надежда, что туристические возможности полуострова полностью покроют спрос со стороны «силовиков», заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев.

«Действительно, определенный всплеск туристической активности в течение первых лет там наблюдался. Однако, во-первых, не все хотят ездить именно в Крым, во-вторых, и качество сервиса и стоимость отдыха там пока оставляют желать лучшего», — пояснил эксперт.

К тому же, в отличие от Бали, ОАЭ, Турции и Таиланда, полноценный отдых в Крыму возможен лишь ограниченное время, так как весной и зимой там море холодное, купание фактически невозможно, солнца мало, да и климат не всегда располагает.

«Сейчас, когда отношения с Турцией улучшились, было принято вполне ожидаемое решение, что список мест, где смогут отдыхать сотрудники полиции, будет расширен», — полагает Коренв.

Как сообщало ИА REGNUM, глава МВД РФ Владимир Колокольцев разрешил сотрудники МВД ездить на отдых в Турцию, Таиланд и ОАЭ.

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