Авиакомпания из Казахстана продлила отмену рейсов в Дели

Нур-Султан, , 14:52 — REGNUM Казахстанская авиакомпания Air Astana продлила отмену рейсов Нур-Султан — Дели и Алма-Ата — Дели до 21 июня, сообщили на сайте авиаперевозчика.

В компании добавили, что регулярные рейсы будут восстановлены после открытия воздушного пространства Пакистана, которое было закрыто после обострения отношений с Индией в конце февраля 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, авиакомпания Air Astana уже несколько раз продлевала отмену авиасообщения между городами Казахстана и Дели. Воздушное сообщение между странами было приостановлено с 4 апреля 2019 года.

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