«Оборонщики» Петербурга пожаловались Путину на 4-дневную рабочую неделю

Санкт-Петербург, , 14:48 — REGNUM Сотрудники петербургского ПАО «Техприбор», выпускающего приборы для авиационной отрасли и выполняющего госзаказы Министерства обороны России, отправили на «горячую линию» президента своё открытое письмо, в котором выражают возмущение в связи с переходом предприятия на 4-дневную рабочую неделю, снижением загрузки, и высказывают тревогу за судьбу российской «оборонки».

Ранее, в конце мая текущего года, это письмо уже было отправлено в Кремль, а также опубликовано в соцсетях и СМИ, что уже привело к определенным положительным подвижкам, рассказал корреспонденту ИА REGNUM автор письма, написанного по поручению сотрудников «Техприбора», регулировщик радиоэлектронной аппаратуры, член профбюро 43-го цеха Александр Барбас. Однако говорить о решении проблемы, волнующей трудящихся, пока что не приходится.

«Нам нужно развивать отечественную авиацию и гарантировать трудовую занятость народа, а наше предприятие не имеет заказов и с февраля 2019 года перешло в добровольно-принудительном порядке на 4-х дневную рабочую неделю, а сейчас начинает увольнять старейших заслуженных работников. Грамотная молодежь, которой можно было бы передать опыт, уволилась раньше. И без того маленькая зарплата сотрудников уменьшилась на 20%», — говорится в письме президенту.

В документе отмечается, что сейчас на предприятии работает 2000 человек, выпускается электроника и датчики топливных систем для самолетов Ту-22, Ту-160, МиГ-29, МиГ-31, МиГ-35, многих других военных и гражданских самолетов и почти всех типов вертолетов.

«Просим Вас разобраться в ситуации и принять незамедлительные меры. Нас беспокоит наша судьба и судьба нашего предприятия», — сказано в открытом письме, адресованном Владимиру Путину. Администрация предприятия также была уведомлена о письме.

Александр Барбас рассказал ИА REGNUM, что после отправки письма президенту прокуратура предупредила дирекцию «Техприбора» о том, что при введении 4-дневной рабочей недели была нарушена соответствующая процедура Трудового кодекса РФ, согласно которой администрация обязана уведомить работников в письменной форме об изменениях условий труда не позднее, чем за два месяца.

«Дирекция приняла решение в последующие два месяца выплачивать зарплату полностью и перейти на пятидневку», — отметил Барбас.

С 12 июня на предприятии, которое входит в структуру корпорации «Ростех», вновь была введена 5-дневная рабочая неделя, но только на срок два месяца. Под роспись сотрудников предприятия теперь уже официально предупредили, что с 12 августа опять вернется 4-дневная неделя, как минимум на 4 месяца, в течение которых зарплата сотрудников вновь уменьшится.

«Формально они выполнили свои обязательства… Однако нас волнует, прежде всего, то, что предприятие остаётся без заказов. Мы бы хотели, чтобы президент Путин решил вопрос работы не только для нашего предприятия, но и для других. Имеется в виду развитие и гражданской, и военной авиации. Наша авиация везде нужна, так же как в Сирии», — отметил Барбас.

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Рабочий «Техприбора» подчеркнул, что письмо, которое он отправил президенту, было продиктовано именно тревогой за судьбу отечественной промышленности и авиации. В похожей ситуации находятся сегодня многие петербургские предприятия, выполняющие оборонные заказы — из-за их снижения предприятия переживают сокращения рабочей недели и увольнения персонала, что угрожает оборонному потенциалу страны.

«Прямая линия» с президентом РФ Владимиром Путиным состоится 20 июня 2019 года. Она начнётся в 12:00 мск.

Напомним, на текущей неделе заметный резонанс вызвало заявление премьер-министра РФ Дмитрия Медведева о возможном переходе России на четырёхдневную рабочую неделю в будущем. Глава правительства сослался на опыт Новой Зеландии, где одна из компаний перешла на такой режим работы и улучшила свои экономические показатели вместе с психологическим состоянием сотрудников.

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