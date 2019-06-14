В Бразилии нефтяники бастуют против пенсионной реформы

Бразилиа, , 15:36 — REGNUM Нефтяники крупнейшей бразильской нефтегазовой компании Petroleo Brasileiro SA начали забастовку в восьми штатах Бразилии в рамках общенациональных протестов против предложенной правительством пенсионной реформы. Об этом сообщили в пятницу, 14 июня, в Федерации рабочих-нефтяников (ФУП), передает агентство Reuters.

Бразильский законопроект о пенсионной реформе направлен на восстановление государственного бюджета и оживление слабеющей экономики, однако некоторые слои общества выступают против повышения минимального пенсионного возраста и налогов с трудящихся.

Работники девяти нефтеперерабатывающих заводов, включая Reduc в штате Рио-де-Жанейро и Paulínia в штате Сан-Паулу, участвуют в забастовке, которая также затронула портовый терминал Petrobras в Пернамбуку и завод удобрений в Баии, сообщили в ФУП, добавив, что в. бассейне Кампос в Рио-де-Жанейро рабочие вели работы по минимуму.

Отмечается, что в крупнейшем городе Бразилии Сан-Паулу работа общественного транспорта была нарушена, поскольку работники метро присоединились к забастовке, что повлияло на график движения поездов, а некоторые станции закрылись.

СМИ сообщили также о блокировании дорог и демонстрациях на улицах и автомагистралях в Сан-Паулу и его окрестностях, в том числе о горящих шинах вблизи международного аэропорта города. По словам сотрудников ФУПа, нефтяники протестуют против «приватизации системы Petrobras», а также стремятся заблокировать изменения в пенсиях государственного сектора.