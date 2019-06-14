В Великом Новгороде увековечили память главврача скорой помощи

Великий Новгород, , 14:32 — REGNUM В Великом Новгороде сегодня, 14 июня, открыли мемориальную доску Заслуженному врачу Российской Федерации, Почётному гражданину Великого Новгорода Изяславу Шульману. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона, доску открыли на здании Новгородской станции скорой помощи, главным врачом которой Изяслав Шульман был в течение полувека — с 1956 по 2006 годы.

«Мой отец всю свою жизнь посвятил новгородскому здравоохранению. Он оперировал в городской больнице, принимал пациентов в поликлинике. Но основным делом его жизни была работа на станции скорой помощи. Он гордился ею и не мыслил своей жизни без неё», — сказал на мероприятии его сын, Борис Шульман.

Напомним, именно за большой вклад в развитие и совершенствование службы скорой помощи Великого Новгорода, а также за общественную работу в 2000 году Изяславу Шульману было присвоено звание Почётного гражданина Великого Новгорода. Умер Изяслав Шульман 29 июля 2016 года в возрасте 87 лет.

Отметим, что памятное мероприятие приурочено ко Дню медицинского работника, который будет отмечаться в России 16 июня.