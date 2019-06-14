Актёр студии «Квартал 95» Кошевой не намерен идти в политику

Киев, , 14:37 — REGNUM Актёр студии «Квартал 95» Евгений Кошевой не намерен идти в политику и занимать какие-либо должности. Об этом он заявил 14 июня в интервью ресурсу «Гордон».

Он подтвердил, что телесериал «Слуга народа» помог Владимиру Зеленскому стать президентом Украины, однако из-за этого многие люди стали неадекватно воспринимать политику:

«Кино закончилось. Есть реальная жизнь — не надо жить в телике! Мне люди звонят, спрашивают: ты будешь начальником СБУ? Я говорю: вы что, дурачки?!», — рассказал Кошевой.

Актёр отметил, что у многих сложилось впечатление, будто бы дальше всё в стране пойдёт так, как было изображено в кино, но это не так.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее другой актёр студии «Квартал 95» — Юрий Корявченков «Юзик», заявил о своём намерении баллотироваться в Верховную раду по одному из мажоритарных округов Кривого Рога.

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