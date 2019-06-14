Каждый пятый ребёнок на Украине рождается вне брака — Кулеба

Киев, , 14:11 — REGNUM Почти в половине украинских семей дети не общаются со своими отцами, заявил Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба, сообщило 14 июня информационное агентство «УНН».

"На Украине сегодня имеем, по моим подсчётам, не менее половины семей, где дети не общаются с папами. Имею в виду, биологическими родителями, где ребенок живет с матерью», — рассказал он.

По его словам, в среднем по Украине каждый пятый ребёнок рождается вне брака. В шести регионах страны таких детей — каждый третий.

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