Калужские студентки дебютировали на конгрессе волонтеров финпросвещения

Калуга, , 13:53 — REGNUM Студентки 4 курса факультета «Управление и бизнес-технологии» Калужского филиала Финуниверситета Ирина Орлова и Дарья Кошелева выступили на Всероссийском конгрессе волонтеров финпросвещения, представив свой авторский проект «Финансовая грамотность: студенты для студентов». Об этом 14 июня сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Отделении по Калужской области ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

Конгресс проходил в подмосковном Одинцово. Его организаторы — Банк России и Ассоциация развития финансовой грамотности — пять лет подряд собирают волонтеров из регионов России для обмена опытом работы и демонстрации лучших волонтерских практик. Все приглашенные на конгресс смогли поучаствовать в играх, практических занятиях по ораторскому искусству и турнирах, а также в свободной дискуссии. Состоялось общение с председателем Банка России Эльвирой Набиуллиной, представителями российского Минпросвещения и Минфина.

Ирина Орлова и Дарья Кошелева недавно стали финансовыми волонтерами, обучающие курсы в Отделения Калуга Банка России они прошли в феврале 2019 года. Участие в конгрессе для девушек стало дебютом. Свой проект они разработали, используя, в том числе, информационно-просветительские материалы мегарегулятора. Проект калужанок включает четыре занятия по темам планирования личных финансов, налогообложения, предпринимательства и финансовой безопасности. Участникам, кроме теории, предлагаются и практические задания по решению различных кейсов. Возрастная категория проекта — школьники старших классов и студенты первых — вторых курсов ССУЗов. Апробацию проект прошел в Калужском коллеже сервиса и дизайна.

«Мы наблюдаем общественный запрос на качественные и полезные знания. Быть грамотным самому и помогать другим в финансовом просвещении — наиболее важная задача для добровольцев. Общественные активисты отлично это понимают и стараются находить наиболее эффективные и доступные практики. Когда их замечают на общероссийском уровне — это особенно ценно и приятно», — отметила управляющий калужским отделением Банка России Ирина Карлаш.

Первые волонтеры финансовой грамотности в калужском отделении Банка России прошли обучение в 2018 году. Сейчас их уже более ста. Они активно действуют на различных площадках — в школах, ССУЗах, ВУЗах, социальных центрах, в детских оздоровительных лагерях, общественных пространствах. Аудитория тоже самая широкая: от школьников до пенсионеров. В 2018 году калужское отделение ГУ Банка России по ЦФО провело около 190 занятий по финансовому просвещению, в них приняло участие более 21 тысячи человек. И уже за январь-май 2019 года проведено 113 занятий с участием 5 тыс. слушателей.

Благодаря активной позиции волонтеров Отделение Калуга на протяжении продолжительного времени входит в ТОП-5 по количеству проведенных мероприятий среди 16 регионов ЦФО.