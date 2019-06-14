В парламенте Казахстана раскритиковали редакцию учебников четвертого класса

Нур-Султан, , 13:55 — REGNUM Депутаты Мажилиса (нижней палаты парламент) Казахстана раскритиковали редакции учебников по «Математике» и «Литературному чтению» для 4 класса и по «Физике» — для 7 класса, сообщает 14 июня издание Informburo.

В частности, депутатов возмутила формулировка одного из заданий по «Математике», в котором предлагается вычислить «скорость полета велосипедиста и лыжника». Отмечается, что авторы учебников должны были изменить «скорость полета» на «скорость движения».

Парламентариям также не понравились примеры иностранных имен в учебнике по «Литературному чтению»: Дори, Нори, Ори, взятых из книги «Властелин колец». Считается, что задание направлено на развитие трехязычия.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 марта бывший министр образования и науки Казахстана Куляш Шамшидинова заявила, что специальная комиссия министерство отправила на доработку несколько учебников начальных классов.

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