Надевал ошейник: ка Урале гендиректор фирмы осуждён за истязание ребёнка

Екатеринбург, , 13:37 — REGNUM В Свердловской области генеральный директор одной из фирм осуждён за истязание ребёнка. Он истязал мальчика 2009 года рождения в 2014—2016 годах, сообщили журналистам в пресс-службе областного управления СКР.

Генеральному директору сейчас 45 лет. Следователи выяснили, что ребёнок является сыном женщины, работавшей у него. Обвиняемый, как считает следствие, втыкал в руку ребёнка иголки, бил прутом и надевал электронный ошейник. Всё это происходило в садовом домике данного гражданина.

Факты деяний подсудимого подтвердили видеозаписи. Сам же он пояснил суду, что делал всё это ради воспитания, причём якобы по просьбе матери мальчика. Суд назначил ему четыре года условно. Впрочем, при этом в приговоре предусмотрен трёхлетний испытательный срок.

Добавим, ранее он возглавлял одну из крупных компаний Екатеринбурга. Но в 2017 году добровольно покинул руководящий пост.