Экс-главу управления МЧС в Карачаево-Черкесии обвинили в хищении и взятках

Черкесск, , 13:32 — REGNUM В Карачаево-Черкесии вынесен приговор бывшему руководителю регионального управления МЧС РФ и его заместителю. Их признали виновными в хищении бюджетных денежных средств и получении взяток в крупных размерах, сообщили ИА REGNUM 14 июня в пресс-службе прокуратуры республики.

Как установлено в ходе заседания Черкесского городского суда, экс-начальник спасательного ведомства похитил более 1 млн рублей и получил взяток в виде имущества и услуг имущественного характера на общую сумму 350 тыс. рублей.

Первый заместитель начальника ГУ МЧС также осужден за хищение бюджетных денежных средств на общую сумму свыше 1 млн рублей и за служебный подлог из корыстных побуждений.

Несмотря на то, что в судебном заседании подсудимые вину в предъявленном им обвинении не признали, суд вынес им обвинительный приговор. Руководитель ведомства получил 7,6 года условного лишения свободы, а его заместитель — три года условно.

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Как сообщило ИА REGNUM, начальника главного управления МЧС России по Карачаево-Черкесской республике, его первого заместителя и директоров двух частных охранных компаний «Барс-Плюс» и «Феникс» уличили в участии в организованной преступной группе, которая похитила из бюджета более 1 млн рублей в феврале 2018 года.

Кроме того, глава республиканского спасательного ведомства был уличен в получении от директора ООО «Континент» взятки в виде противопожарного оборудования на общую сумму свыше 169 тыс. рублей. За это злоумышленник предоставлял компании возможность заключения новых госконтрактов с МЧС.

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