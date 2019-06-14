Производитель опроверг отсутствие в РФ препарата «Цетуксимаб»

Москва, , 14:33 — REGNUM Препарат для лечения онкологии «Цетуксимаб» прошёл сертификацию в мае 2019 года и есть в наличии у дистрибьюторов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ООО «Мерк». В официальном комментарии компании-производителя отмечается, что препарат присутствует на территории Российской Федерации.

«Препарат был доступен по ОМС в клиниках Москвы и других городах России», — отметили в пресс-службе.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что больному четвёртой стадией рака было отказано в получении «Цетуксимаба». Как рассказала жена пациента, схему лечения урезали в поликлинике Московской городской онкологической больницы №62 из-за отсутствия препарата. Позже данную информацию подтвердил департамент здравоохранения столицы. Представитель ведомства сообщил, что лекарственный препарат МНН Цетуксимаб в настоящее время отсутствует на территории Российской Федерации, что подтверждено официальным письмом компании-производителя. Противораковый препарат «Цетуксимаб» в Европе производится фармацевтической компанией Merck KGaA.

Как пояснили в ООО «Мерк», в информационном письме компании-поставщика от 26 марта 2019 года шла речь о невозможности новых поставок препарата на короткий период времени, что не означает его отсутствие на территории Российской Федерации.

«В настоящий момент препарат присутствует на рынке Российской Федерации. В частности, 53 531 упаковка была отгружена на склад компании-дистрибьютора в период с 29 мая по 4 июня», — говорится в сообщении.

Напомним, на сайте госзакупок есть информация о проводимом тендере на поставку «Цетуксимаба», препарата, который входит в список жизненно необходимых лекарств. Аукцион Московской городской онкологической больницы завершился 22 марта: о проведении нового информации нет, а на участие в тендере не было подано ни одной заявки.

Как сообщало ИА REGNUM, в отделения химиотерапии поликлиники вышеуказанной онкологической больницы согласились выдать денежную компенсацию больному на покупку препарата «Цетуксимаб». Мотивация компенсации — опять же отсутствие препарата в аптеках по ОМС.

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