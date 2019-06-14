В Ростовскую область пришла энтеровирусная инфекция

Ростов-на-Дону, , 13:28 — REGNUM В Ростовской области 20 человек подхватили энтеровирусную инфекцию. Как информирует региональное управление Роспотребнадзора, «наметилась тенденция к росту заболеваемости».

В ведомстве уточнили, что случаи заболевания выявлены в Ростове-на-Дону (19) и Красносулинском районе (один). Источником инфекции является только сам больной или носитель возбудителя, но распространения инфекции не допущено.

«Факторами передачи инфекции могут быть сырая вода и приготовленный из неё лед, недостаточно обработанные овощи, фрукты, зелень, грязные руки, игрушки и другие объекты внешней среды», — уточняют специалисты.

ИА REGNUM напоминает, что энтеровирус медики именуют ещё «летним гриппом». Его всплеск произошёл на Дону летом 2013 года. Тогда вирус подхватили более 100 человек. Болезнь вызвала осложнение — менингит. Два ребёнка погибли.

В 2017 году число заболевших энтеровирусной инфекцией превысило 50 человек. Большинство заболевших — жители города-миллонника.

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