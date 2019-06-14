Почти все надувные аттракционы в Улан-Удэ работают без документов

Улан-Удэ, , 13:19 — REGNUM Девять из десяти проверенных межведомственной рабочей группой батутов в Улан-Удэ не имели разрешения Гостехнадзора на эксплуатацию. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.

Рабочая группа по проверке технического состояния готовности и эксплуатации сезонных аттракционов была создана в столице Бурятии на следующий день после трагедии с батутом. Напомним, 30 мая надувной аттракцион вместе с игравшими на нем детьми был перевернут порывом ветра. Травмы получили пять детей в возрасте от трёх до семи лет.

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В администрации уточнили, что, по результатам проверки, из десяти батутов, расположенных на открытых площадках города, разрешения Гостехнадзора на эксплуатацию имеется только у батута, расположенного на территории рядом с парком Юбилейным.

«Данная информация передана контролирующим органам», — сообщили в администрации.

Как сообщало ИА REGNUM, исполняющий обязанности главы администрации Улан-Удэ Игорь Шутенков 31 мая поручил составить реестр всех аттракционов и приостановить деятельность тех, у которых не будет разрешений на эксплуатацию.

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