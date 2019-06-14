Уведомлять, а не штрафовать – эксперт раскритиковал поправки в КоАП РФ

Москва, , 13:21 — REGNUM Идея о том, что в РФ штрафы до 10 тысяч рублей будут списывать с банковских счетов нарушителей автоматически, настораживает, заявил председатель экспертного совета по безопасности и взаимоотношениям граждан РФ с правоохранительными ведомствами Антон Цветков. Об этом он рассказал 14 июня в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Я отношусь к этому крайне настороженно, потому что сейчас многие люди за завтраком получают СМС — «с вас списали 3 тысячи рублей», — рассказал Цветков. — Он даже не знает, что нарушил, когда он нарушил, а такая эсэмэска счастья ему уже пришла. Я считаю, что государство должно в первую очередь отладить механизм уведомления граждан о совершении ими правонарушений, для того чтобы у людей была возможность всеми законными способами обжаловать то решение, которое вынесено в их отношении. И вообще 10 тысяч рублей для многих людей в РФ — очень большие деньги».

Правительство РФ предложило внести поправки в КоАП. В частности, предполагается, что в РФ будет упрощён механизм взимания штрафов до 10 тысяч рублей, которые будут списываться с банковского счёта нарушителя без возбуждения исполнительного производства.

Читайте ранее в этом сюжете: Новые штрафы будут учитывать доход нарушителя