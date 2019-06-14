Глава индонезийской турассоциации рассказал о внутреннем туризме

Джакарта, , 13:16 — REGNUM Председатель индонезийской туристической ассоциации в провинции Западная Суматра Ян Ханафиа заявил, что Малайзия больше всего выиграла от вялого внутреннего индонезийского туристического сектора из-за высоких цен на авиабилеты внутри страны, сообщает Antaranews.

«Теперь туристы начинают переключаться с местных курортов на направления в Малайзии, потому что это дешевле. Если у жителей страны есть немного избыточных средств, они выбирают Таиланд и даже Южную Корею, а не Яву или Бали», — отметил Ян Ханафиа.

По его словам, туристические компании в провинции Западная Суматра больше продают турпакетов за границу, чем внутри страны.

«Партнеры в Малайзии также сообщили, что продажи туристических туров в страну резко возросли до 300%», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, во время каникул по случаю Лебарана, дня окончания поста у мусульман, в июне 2019 года тысячи жителей Индонезии посетили горячие источники Cipanas Garut на острове Ява — одно из самых посещаемых туристических мест среди жителей страны.

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