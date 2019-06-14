В Забайкалье отмечают увеличение числа инфекционных заболеваний

Чита, , 12:58 — REGNUM Забайкалкрайстат сегодня, 14 июня, обнародовал данные о заболеваемости населения региона инфекционными болезнями. Они свидетельствуют о том, что за первые пять месяцев 2019 года, в сравнении с соответствующем периодом 2018 года, жители края стали чаще болеть менингококковой инфекцией, гриппом, острыми инфекциями верхних дыхательных путей, педикулезом, а также болезнью, вызванной вирусом иммунодефицита человека и бессимптомным инфекционным статусом, вызванным вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ).

На прежнем уровне осталась заболеваемость острыми гепатитами, отмечают статистики. Вместе с тем, в Забайкалье зарегистрировано снижение числа больных туберкулезом (впервые выявленным), хроническими вирусными гепатитами (впервые выявленными), сифилисом, гонококковой инфекцией, острыми кишечными инфекциями, сальмонеллезными инфекциями.

«Среди заболевших острыми кишечными инфекциями дети в возрасте 0−17 лет составляли 84,4%, острыми респираторно-вирусными инфекциями — 71,5%, педикулезом — 89,4%», — отметили в Забайкалкрайстате.

Напомним, в феврале 2019 года грипп и ОРВИ отправили на больничную койку десятки жителей Забайкальского края. А всего в Забайкалье насчитывалось более 748 загрипповавших.

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Согласно данным Минздрава РФ, в 2017 году Сибирский федеральный округ лидировал по количеству впервые выявленных случаев заболевания ВИЧ-инфекцией.

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