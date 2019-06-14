Тысяча семей в Сирии получила помощь от Ингушетии к празднику Ид аль-Фитр

Хама, Сирия, , 12:52 — REGNUM Очередную, 12-ю по счету, гуманитарную акцию провела Ингушетия в Сирии. По случаю праздника разговения Ид аль-Фитр, или Ураза-байрам, в провинции Хама были розданы продуктовые наборы 1000 семей, сообщили ИА REGNUM 14 июня в пресс-службе главы республики.

Гуманитарная акция носила название «Городу Хама — с любовью из Ингушетии». В рамках благотворительного мероприятия гуманитарную помощь получили и жители сельских районов провинции Идлиб, бежавшие в Хаму из-за того, что их территории находятся под контролем незаконных вооруженных формирований.

Участвующие в акции губернатор Хамы Мухаммад аль-Хазури и глава Идлиба Фади Саадун поблагодарил власти и народ Ингушетии за помощь.

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Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2018 года подобная гуманитарная акция проводилась в Дамаске. В спортивном зале «Тишрим» был организован праздник «Из Ингушетии с любовью», на котором для жителей сирийской столицы выступили местные артисты, а после концерта были розданы пакеты с продуктами. Всего было распределено 18 тонн гуманитарной помощи.