Пятница, 14 Июня 2019 года
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Воробьёв попросил открыть пункты полиции в новых микрорайонах Подмосковья

Общество

Также нужны видеокамеры

Красногорск, 14 июня 2019, 12:45 — REGNUM  В Московской области необходимо открывать опорные пункты полиции в новых микрорайонах, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв на встрече с представителями правоохранительных органов, сообщает сайт правительства региона.

«Мы часто фиксируем, что область развивается, и, посещая города, мы видим важность наличия опорных пунктов полиции. Сегодня это один из вопросов. Я предлагаю рассмотреть эту тему для того, чтобы наш стройблок, чтобы микрорайоны, которые, соответственно, сдаются, были обеспечены всем необходимым с точки зрения безопасности», — сказал Воробьев.

Также губернатор отметил важность развития системы видеонаблюдения в области, которая, по его мнению, позволяет снизить преступность.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 2 июня в бывшей деревне, а ныне густонаселённом микрорайоне подмосковного Красногорска Путилково был убит экс-спецназовец ГРУ, ветеран боевых действий в Сирии Никита Белянкин. Возле местного кафе толпа людей избивала мужчину, за которого решил вступиться бывший военнослужащий. Белянкин скончался после удара ножом в область груди.

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