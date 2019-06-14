В Южной Корее назвали число пострадавших от домашнего насилия пожилых людей

Сеул, , 12:59 — REGNUM В Южной Корее увеличилось число пожилых людей, страдающих от домашнего насилия. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства здравоохранения и социального обеспечения.

Согласно опубликованным данным, в 2018 году в стране было зафиксировано 15 482 акта жестокого обращения с пожилыми людьми, среди них 5188 случаев было совершено близкими родственниками, что на 12,2% больше, чем годом ранее.

Известно, что число актов жестокого обращения с пожилыми людьми увеличивается с каждым годом. В 2014 году в стране было зафиксировано 3532 случая, в 2015 году — 3818 случаев, в 2016 году — 4280 случаев, в 2017 году — 4622 случая.

Известно, что среди тех, кто жестоко обращался с пожилыми людьми, 70,8% пришлось на представителей мужского пола (4008 человек) и 29,2% на представителей женского пола (1 657 человек).

В частности, 37,2% случаев увечья пожилым людям наносили сыновья, 27,5% — супруг/супруга, 13,9% — работники медицинских и социальных учреждений, 7,7% — дочери, 4,2% — наносили себе увечья самостоятельно.

Среди актов жестокого обращения 42,9% случаев пришлось на психологическое насилие, 37,3% — физическое насилие, 8,8% — на отсутствие должного присмотра, 4,7% — финансовое насилие.

Известно, что 33,5% пожилых людей, подвергшихся актам жестокого обращения, проживали совместно со своими детьми, 29,1% — совместно с супругом/супругой, 19,3% — в одиночестве.