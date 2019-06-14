В Кабардино-Балкарии задержан с наркотиками глава организации «Хабзэ»

Нальчик, , 12:32 — REGNUM Руководитель общественной организации «Хабзэ» Мартин Кочесоко задержан в Кабардино-Балкарии. В его машине найдены наркотические средства. Суд заключил подозреваемого в хранении наркотиков под стражу, пишет «Кавказский узел».

Инцидент произошел еще 7 июня, однако известно о нем стало только сейчас, после публикациях в СМИ. На сайтах правооханительных органов информация о задержании черкесского активиста отсутствует.

В МВД на запрос журналистов РИА Новости сообщили, что 30-летний житель Баксанского района был задержан на федеральной дороге «Кавказ» в Лескенском районе. В ходе личного досмотра и осмотра машины полицейские обнаружили полимерные пакеты, в которых находилось 263,4 грамма марихуаны. На них обнаружены следы рук подозреваемого, а в смывах с его рук «выявлены следы наркотического вещества».

По данным информационного агентства, в ходе допроса с участием адвоката Мартин Кочесоко дал признательные показания по факту приобретения и хранения марихуаны. В настоящее время общественник помещен в СИЗО, где он пробудет два месяца.

В то, что у активиста черкесского движения были обнаружены наркотики, не верят его соратники, считая, что их могли подбросить. В частности, еще один участник движения «Хабзэ» Азамат Шорманов рассказал «Кавказскому узлу», что задержанию Кочесоко предшествовали попытки давления со стороны властей.

«После круглого стола в Нальчике появились статьи в местных провластных СМИ о том, что Мартин Кочесоко — агент США, а еще один черкесский активист — агент турецких спецслужб», — пишет издание.

Шорманов таже рассказал, что в офисе «Хабзэ» силовики изъяли всю технику, аппаратуру и электронные носители, а в день ареста Мартина Кочесоко были задержаны и другие активисты «Хабзэ», в том числе и сам Шорманов. Однако после опроса их отпустили. В правоохранительном ведомстве интересовались, причастны ли задержанные к связям с иностранными агентами.

Стоит отметить, что общественная организация «Хабзэ», лидером которой является Мартин Кочесоко, выступает за сохранение черкесской идентичности. Само название хабзэ в черкесском и кабардинском языках означает комплекс этических требований, в числе которых честь, добропорядочность, честность, умение вести себя в обществе, уважение к старшим, к лицам противоположного пола и т. д.