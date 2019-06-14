Стала известна причина задержания журналиста дагестанской газеты

Махачкала, , 12:36 — REGNUM Редактор отдела религии дагестанской газеты «Черновик» Абдулмумин Гаджиев задержан следственными органами. Ему инкриминируют организацию деятельности террористической организации и участие в ней, а также содействие террористической деятельности, передаёт 14 июня официальный сайт еженедельника.

По словам адвоката Арсена Шабанова, журналиста подозревают в перечислении денег на счета объявленного в международный розыск Исраила Ахмеднабиева, более известного как Абу Умар Саситлинский.

Напомним, сегодня утром в доме Абдулмумина Гаджиева силовики провели обыски. По словам адвоката, у журналиста изъяли технику и телефоны. В редакции газеты уверены, что дело против сотрудника издания сфабриковано, и намерены добиться снятия обвинений.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 декабря 2018 года ФСБ России объявила о выявлении подпольной сети по сбору денег для международных террористических организаций. В Московской области, Дагестане, Чечне и Ингушетии в общей сложности были задержаны семь человек. Уточнялось, что в период с 2016 года они перевели террористам на Ближнем Востоке более 38 млн рублей.

По данным ФСБ, организатором указанной законспирированной сети является скрывающийся за рубежом Абу Умар Саситлинский. По версии силовиков, свою деятельность так называемые благотворительные фонды осуществляют под видом помощи малоимущим мусульманам и строительства мечетей. На самом же деле, как установили российские спецслужбы, собранные средства передаются международным террористическим организациям.

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Позже сам Абу Умар Саситлинский разместил в сети видеоролик, в котором обвинения в свой адрес назвал «полным бредом» и «информационным вбросом». Он опроверг свою причастность к финансированию боевиков и заявил, что никогда не поддерживал террористов и не имеет с ними никаких отношений. Он добавил, что его фонды зарегистрированы в Швеции, и у местных спецслужб нет к ним никаких претензий, так как они отчитываются перед ними за каждый рубль.

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