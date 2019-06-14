Беженец подал жалобу на Францию за отказ репатриировать двух младенцев

Дамаск, , 12:18 — REGNUM Дядя двух грудных младенцев Амин Эльбахи, проживающий вместе с ними в сирийском лагере для беженцев, подал жалобу на Францию в связи с отказ об их репатриации. Об этом 14 июня сообщает Al Arabia.

По мнению мужчины, дети страдают от недостатка еды и неудовлетворительных условий содержания. По его словам, официальный Париж отказал в просьбе о репатриации.

Эльбахи утверждает, что своим отказом Франция нарушает международную конвенцию о защите прав детей, он призвал Брюссель принять немедленные меры для того, чтобы детям было предоставлено убежище.

Напомним, свыше 200 детей, рожденных в семьях боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), имеющих французское гражданство, в настоящее время проживают в лагерях для беженцев в Сирии.

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