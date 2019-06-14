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Эрмитажу разрешили начать работы по укреплению фундамента Биржи

Общество

Историческое здание ждет большая реставрация

Эрмитажу разрешили начать работы по укреплению фундамента Биржи
Иллюстрация: ИА REGNUM
Биржа на Стрелке Васильевского острова

Санкт-Петербург, 14 июня 2019, 12:03 — REGNUM  Государственный Эрмитаж получил разрешение начать работы по усилению фундамента здания Биржи на Стрелке Васильевского острова в Санкт-Петербурге. Это необходимо для сохранения и реставрации здания, которое передано Эрмитажу для размещения в нём Музея геральдики.

Здание Биржи — объект культурного наследия федерального значения. Оно построено в начале ХIХ века по проекту архитектора Тома де Томона. В 1939—2014 годах в нем находился Центральный военно-морской музей.

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) Санкт-Петербурга, куда обратился Эрмитаж, выдала разрешительную документацию для производства земляных работ по усилению фундамента здания на Биржевой площади, д. 4.

«Производство работ разрешено с 10 июня 2019 года по 10 мая 2020 года», — сообщили в ГАТИ.

Как сообщало ИА REGNUM, здание Биржи на Стрелке Васильевского острова по результатам конкурса отреставрирует ООО «Меандр» за 299,59 млн рублей.

С 2014 года здание не используется, в нем были проведены противоаварийные мероприятия. В будущем в здании Биржи разместится Музей геральдики из коллекции Эрмитажа.

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