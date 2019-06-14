Реконструкторы из Мексики воссоздадут в Москве древнюю культуру майя

Москва, , 11:52 — REGNUM В Москве 15 и 16 июня состоятся выступления группы реконструкторов Хipetotek из Мексики, сообщили ИА REGNUM организаторы фестиваля «Времена и Эпохи».

Группа воссоздаёт древнюю культуру народа майя. Как правило, выступления проходят в тематическом парке Xcaret в Ривьере Майя. За пределы страны реконструкторы выезжают редко, однако согласились принять участие в московском фестивале «Времена и Эпохи».

Шоу-спектакли пройдут на Манежной площади 15 и 16 июня в 13:00, 16:00 и 20:00.

На площадке в Камергерском переулке пройдут мини-спектакли, посвящённые Всемирной выставке в Париже в 1925 году.

«Посетители смогут принять участие в модных показах и танцевальных вечеринках; увидеть знаменитые платья Ламановой, получившие на выставке Гран-при «за костюм, основанный на народном творчестве»; сфотографироваться в образе «иконы ар-деко». А еще — познакомиться с «парижскими ценителями искусства» и представителями «советской делегации», — рассказали организаторы.

16 июня на Покровском бульваре на площадке «Рим. Гарнизоны Крыма» пройдёт парад сводной вексилляции войск Нижней Мезии и Таврии. Смотр сводной вексилляции начнётся в 14:00. Отмечается, что особое внимание уделили внешнему виду солдат и качеству их снаряжения.

Также в выходные продолжатся бои рыцарского турнира святого Георгия.

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