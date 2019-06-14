Собчак возмутили слова Малышевой о детях с отсталостью

Москва, , 11:52 — REGNUM Телеведущая Ксения Собчак резко отреагировала на высказывание своей коллеги Елены Малышевой, которая в эфире программы «Жить здорово» назвала «кретинами» детей с отклонениями в развитии.

«Какая жесть» — написала Собчак в своем канале в Telegram и усомнилась, находится ли телеведущая в здравом уме.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июня на Первом канале Малышева предложила к обсуждению тему «откуда берутся кретины». Формулировки ведущей вызвали негодование общественности. Эксперты отметили, что слово «кретин», изначально бывшее медицинским термином, стало обиходным и приобрело оскорбительный оттенок.

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