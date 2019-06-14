Пятница, 14 Июня 2019 года
12:08:46 МСК

Собчак возмутили слова Малышевой о детях с отсталостью

Общество

Телеведущая усомнилась, находится ли её коллега в здравом уме

Москва, 14 июня 2019, 11:52 — REGNUM  Телеведущая Ксения Собчак резко отреагировала на высказывание своей коллеги Елены Малышевой, которая в эфире программы «Жить здорово» назвала «кретинами» детей с отклонениями в развитии.

«Какая жесть» — написала Собчак в своем канале в Telegram и усомнилась, находится ли телеведущая в здравом уме.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июня на Первом канале Малышева предложила к обсуждению тему «откуда берутся кретины». Формулировки ведущей вызвали негодование общественности. Эксперты отметили, что слово «кретин», изначально бывшее медицинским термином, стало обиходным и приобрело оскорбительный оттенок.

Читайте также: В «Аутизм — Регионах» осудили ведущую Малышеву за слова о «кретинах»

Читайте ранее в этом сюжете: «Малышева засоряет эфир экскрементами»: о «детях-кретинах»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Скандалы на телевидении
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить