В Ярославле сокращают время работы автобусов

Ярославль, , 11:26 — REGNUM В Ярославле в июне сокращается время работы трех автобусных маршрутов. Информация об этом опубликована на сайте муниципального предприятия «Яргортранс», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Сократится время работы трех автобусных маршрутов — №№ 7, 10 и 42. Начиная с 20 июня автобус № 7 (ул. Гудованцева — ЯМЗ) будет завершать работу в будние дни на час раньше. Вместо 23.11 с остановки «ЯМЗ» он отправится в 22.09. Время работы автобуса № 10 (15 микрорайон — НЗКИ) также сократится на час — с 23.10 до 22.19 в будние дни.

Автобус № 42 изменит расписание с 17 июня. Последний рейс от ЯЗХМ в поселок Куйбышева начнется в 21.38 вместо 21.53.

«Был проведён анализ пассажиропотока, который показал, что коэффициент использования вместимости автобусов на данных рейсах крайне низкий, исходя из этого были приняты решения по изменению расписаний движения», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии Ярославля.

«ПАТП-1», которое обслуживает автобусные маршруты, традиционно убыточно.

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