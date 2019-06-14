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Обвиняемый в убийстве людей в мечетях Новой Зеландии не признает вину

Общество

В здании суда подозреваемый не проронил ни слова

Крайстчерч, Новая Зеландия, 14 июня 2019, 11:16 — REGNUM  Подозреваемый в убийстве 51 человек в двух мечетях города Крайстчерч в Новой Зеландии Брентон Таррант не признает свою вину, об этом 14 июня сообщает The Guardian.

28-летний обвиняемый не произнес ни слова в здании суда, его адвокат заявил, что он не признает себя виновным ни по одному из пунктов обвинения.

Как передавало ИА REGNUM, 15 марта в городе Крастчерч было совершено нападение на две мечети, преступник совершил 51 убийство и транслировал свое злодеяние в интернет в режиме он-лайн.

По подозрению в совершении теракта был задержан 28-летний Брентон Таррант, его обвиняют в совершении массового убийства, совершенного по мотивам религиозной ненависти.

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