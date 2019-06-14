Инвалиды из Якутска не могут получить от мэрии положенное по закону жильё

Якутск, , 10:49 — REGNUM Мать и дочь из Якутска, необходимость улучшения жилищных условий которых доказана судом, пока безрезультатно ждут положенной по закону квартиры или выплаты на её приобретение. Ситуация усугубляется тем, что у дочери пожилой женщины Февроньи Бурнашевой психическое заболевание, а сама она уже семь лет борется с раком, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Пока якутянки живут в комнате площадью 12 квадратных метров, в котором с трудом помещаются две кровати и другая мебель. По закону минимальный размер помещения должен составлять 18 квадратных метров на двоих.

«Когда мы только в первый раз ходили в отдел по работе с инвалидами, нам сразу говорили, что практически никто жильё не получает, потому что новых квартир нет, — рассказала News.Ykt.ru Февронья Бурнашева. — Зато можно получить компенсацию деньгами, по 1,5 миллиона рублей. На обеих вышла бы сумма в 3 миллиона рублей, на которые, пусть на окраине, но можно найти просторную благоустроенную квартиру. В феврале мэрия вроде согласилась на мировое соглашение, чтобы дочери выплатить деньгами, но потом почему-то приостановили. Все прекрасно знают, что квартир под наши требования нет и не будет, но при этом всё равно затягивают. Я не знаю, сколько ещё проживу. Мне 73 года, борюсь с раком уже восьмой год, но силы уже не т. е. Неужели ждут, когда уже некому будет взыскивать?».

Осенью 2018 года мать и дочь выиграли суды, которые постановили «обязать окружную администрацию г. Якутска предоставить вне очереди <…> благоустроенное жилое помещение в черте г. Якутска общей площадью не более 24 кв. м, отвечающее установленным требованиям, по договору социального найма». Мэрия пыталась оспорить решение в апелляционной инстанции, но Верховный суд Якутии оставил его в силе.

Юрист семьи Бурнашевых Олег Яхонтов указывает на то, что из бюджета мэрии деньги на покупку жилья женщинам выделять фактически не придётся — эти расходы будут компенсированы из федерального или республиканского бюджетов. И раньше аналогичные проблемы решались в пользу инвалидов.

«Сейчас мы столкнулись с тем, что решения фактически не исполняются, всячески затягиваются. Говорят: квартир нет, денег нет, — отметил юрист. — Вся надежда на гуманность и человечность нашего мэра Сарданы Авксентьевой, я в неё верю. Мы готовы даже оказать бесплатную юридическую помощь в «выбивании» из федерального бюджета денежных средств в пользу городской казны».

Однако в окружной администрации Якутска не намерены исполнять решение суда до тех пор, пока в Верховном суде Якутии не будет рассмотрена апелляционная жалоба горадминистрации на решение Якутского горсуда, и это решение не вступит в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года в Якутске прошёл одиночный пикет инвалида Андрея Слабоспицкого, который предложил поменять квартиру мэра города Сарданы Авксентьевой на свою. Жильё мужчины, в котором он живёт с женой и детьми, в жутком состоянии: сырость, грибок, крысы, а зимой на некоторых участках пола лежит снег. Инвалид обращался за помощью в мэрию города, но в качестве альтернативы имеющимся условиям проживания ему была предложена комната в общежитии площадью 17 квадратных метров, её мужчина готов рассматривать только как временное жильё.